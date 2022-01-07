حمّلت أمانة الطائف مسؤولية الهبوط الذي وقع في طريق وادي وج لشركة المياه الوطنية، مؤكدة أن العمل جارٍ من قبلهم لإنهاء الملاحظة.

وقالت الأمانة لـ«عكاظ» إن السبب جاء بعد عمل شركة المياه ثقب أفقي على عمق 7م لخط الصرف الناقل بوادي وج، ما أدى إلى كسر خط الصرف الصحي وتسبب في الهبوط.

وتعمل شركة المياه الوطنية على إصلاح خط الصرف وسيتم فتح الطريق بعد إعادة إصلاح الهبوط والسفلتة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عن هبوط كبير في طريق وج بالقرب من أشياب المثناة بالطائف ما تسبب في تضرر عدد من المركبات.

يذكر أن الطريق كان مفتوحاً للعابرين وتمت توسعته وسفلتته أخيراً، وجاء الهبوط مفاجئاً، وطالب عدد من الأهالي بمحاسبة المتسببين، إذ إن الهبوط كبير جداً ويكشف سوء التنفيذ وقد يتسبب في خسائر فادحه.