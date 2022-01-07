«تعليم سراة عبيدة» تحقّق المركز الأول في «PISA»

حقّقت إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة، المركز الأول على مستوى جميع إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة خلال إعلان نتائج نسبة التفاعل للدراسة الدولية 2022 «PISA».

ورفع مدير التعليم في المحافظة الدكتور حسن العلكمي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد على ما يقدمانه من دعم وتشجيع للعلم والتعليم في المملكة، ولأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، على مساندته الدائمة، ولوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على دعمه وتحفيزه واهتمامه، مشيراً إلى أن ثمرة هذا الإنجاز تعود بعد توفيق الله إلى متابعة مستمرة ودقيقة من مديري ومديرات المدارس للطلاب والطالبات، مؤكداً حرص المسؤولين بتعليم سراة عبيدة على مضاعفة الجهود للعمل على تحقيق التطلعات والارتقاء بالمسيرة التربوية والتعليمية، تحقيقاً لتطلّعات القيادة الرشيدة من هذا التوجه الاستراتيجي، الذي تنادي به رؤية المملكة 2030 عبر إيجاد بيئة علميّة إبداعيّة تنافسيّة، وتهيئة الطلاب والطالبات للمنافسة المحليّة والدوليّة؛ تحقيقاً للتنمية الوطنيّة المستدامة، وتطبيق أحدث النظريات التربوية واستثمار المستجدات العالمية في الميدان التعليمي والتقني والتجهيزات المدرسية بما يؤهلها للتميز والإبداع.

وأوضح أن تحقيق هذا الإنجاز يسجل باسم منسوبي ومنسوبات تعليم سراة عبيدة كافة، من قيادات تعليمية وإدارية ومديري ومديرات مدارس ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات وأولياء أمور وثمرة للجهد والإخلاص والعمل التكاملي والمشترك من الجميع. مشيراً إلى أن الحصول على هذا الإنجاز سيكون نقطة انطلاقة قوية لمزيد من العمل والإنجازات ومضاعفة طاقة الشغف للمنافسة وحصد المراكز المتقدمة.