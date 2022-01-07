اختتمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عام 2021 بإنجازات عديدة تتعلق بحماية وأمن المجتمع، والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين حركة التجارة الدولية، وواصلت جهودها في التصدي لمحاولات تهريب حبوب الكبتاجون والمخدرات والمواد المغشوشة والمقلدة وغيرها من الممنوعات التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وتُشكل مهدداً كبيراً في طريق نمو اقتصاد السعودية وتعطيل مشاريع التنمية.

وبالنظر لإنجازاتها في مكافحة التهريب وحماية المجتمع في عام 2021، نجحت الهيئة خلال عام واحد في ضبط أكثر من 190 مليون حبة مخدرة، كان من أبرزها حبوب الكبتاجون التي شكّلت النسبة الأكبر من مضبوطات الحبوب المخدرة، ونحو 37 ألف كيلوغرام من المخدرات كالحشيش والهيروين والكوكايين والقات وغيرها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لحرس الحدود، إضافة إلى ضبط أكثر من 234 ألف زجاجة من الخمور وضبط 4155 لتراً ضُبطت كمواد سائلة من الخمور.

كما تمكّنت الهيئة من ضبط أكثر من 3.9 مليون قطعة مغشوشة ومقلدة في إطار جهودها عبر منافذها الجمركية لإحكام الرقابة على الواردات للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد.

ويكشف حجم تلك المضبوطات الكفاءة العالية لفرق العمل في 41 منفذاً جمركياً تستخدم جميعها التقنيات الأمنية الحديثة والوسائل الحية «الكلاب البوليسية»، وغيرها من الأساليب التي أسهمت في الحد من خطر دخول هذه الممنوعات إلى داخل السعودية.