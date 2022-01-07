أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 3575 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 817 حالة، ووفاة حالتين.

وتمثل هذه الحصيلة اليومية بإصابات كورونا الجديدة زيادة ملحوظة بنسبة تتجاوز 12.84% مقارنة بإصابات أمس (الخميس) البالغة 3168 حالة، في حين أن حصيلة اليوم هي الأعلى منذ أكثر من 17 شهرا (نحو عام ونصف)، وتحديدا منذ 7 يوليو 2020 حين تم إعلان 3392 إصابة مؤكدة آنذاك.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 572,225 حالة، من بينها 18,357 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 117 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 544,978 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8890 حالة وفاة.

وبحسب موقع وزارة الصحة المخصص لإحصاءات كورونا، فقد تصدرت الرياض المدن السعودية في أعداد الإصابات بـ985 إصابة، تلتها جدة بـ829، ثم مكة المكرمة بـ393، والمدينة المنورة بـ118، ثم الهفوف بـ105 إصابات، وسجلت الدمام 98 إصابة، والليث 75، والخبر 60، والطائف 58، والمبرز 36، وجازان 35، والقطيف 32، وأبها 30، ورابغ 26، وينبع 26، والجبيل 26، وخميس مشيط 25، والظهران 23، وتبوك 19 حالة.

وشهدت صفوى رصد 19 إصابة، والكامل 18، وبريدة 16، ونجران 16، وتربة 16، والعلا 15، والخرج 15، وأضم 15، وحائل 14، والرس 13، وعنيزة 12، وشرورة 11، وبيش 11، في حين تم تسجيل 10 إصابات في كل من: أحد رفيدة، عرعر، المجمعة، الدوادمي، خيبر، صبيا، الجفر، وتم تسجيل 9 إصابات في كل من أبوعريش، محايل، الدرعية، و8 إصابات في كل من شقراء، الخفجي، وتم رصد 7 إصابات في خليص، والباحة 7، وعفيف 7، وعيون الجواء 7، والمجاردة 7، وتم تسجيل 6 إصابات في كل من: النبهانية، الحناكية، ضرما، بلجرشي، ميسان.

وتم رصد 5 إصابات في كل من: الدلم، بقيق، المخواة، حوطة بني تميم، ظهران الجنوب، الوجه، حفر الباطن، رأس تنورة، فيما تم تسجيل 4 إصابات في كل من: رفائع الجمش، ثول، فرسان، عريعرة، البرك، سراة عبيدة، بدر، البكيرية، الحجرة، وادي الفرع، رجال ألمع، ساجر، وادي الدواسر، و3 إصابات في كل من: خباش، الحرجة، طريف، الخرمة، يدمة، قلوة، صامطة، أملج، ضباء، السليل، المذنب، القرى، الحمنة.

وتم رصد إصابتين في كل من: الطوال، حوطة سدير، الدرب، القريات، البجادية، البدائع، الغاط، العيون، المويه، أحد المسارحة، القنفذة، تيماء، رفحاء، النعيرية، مرات، ضمد، فيفاء، قرية العليا، سيهات، أم الدوم، القريع، بللسمر، في حين تم تسجيل إصابة واحدة في كل من: الشنان، جديدة عرعر، الرويضة، سكاكا، حبونا، وادي بن هشبل، الزلفي، سبت العلاية، رنية، القوز، رياض الخبراء، ظلم، العويقيلة، النماص، طبرجل، دومة الجندل، ليلى، المظيلف، سلوى، الريث، الحرث، ثريبان، السحن، البشائر.

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