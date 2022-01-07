دعت السفارة السعودية في كازاخستان، المواطنين السعوديين الموجودين فيها، إلى التقيد بتعليمات حظر التجوال التي فرضتها السلطات الكازاخستانية اعتبارا من 5 - 19 يناير، من الساعة 11 مساء وحتى 7 صباحاً.

وأهابت السفارة بجميع المواطنين البعد عن التجمعات، داعية إلى التواصل معها في حال الطوارئ بالاتصال على رقم السفارة (77761321119+).

وتأتي هذه التحذيرات بعد المظاهرات والاحتجاجات الدامية والعنيفة التي انطلقت في 2 يناير الجاري واتسع نطاقها سريعا ليشمل معارضة الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الذي لايزال يحتفظ بسلطات واسعة في البلاد رغم استقالته عام 2019 بعدما حكم البلاد نحو ثلاثة عقود، والمطالبة حتى بإسقاط النظام.

واليوم (الجمعة)، أعلن رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف، أن القوات الأمنية فرضت النظام في معظم المناطق، فيما استعادت البلاد النظام الدستوري في معظمه، بعد الاضطرابات التي اجتاحتها.