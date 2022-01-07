أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3168 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا، وشفاء 608 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 117 حالة.

ووصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 568.650 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 544.161 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة ليصل عدد الوفيات في المملكة إلى 8888 حالة يرحمهم الله جميعاً.

من جهة ثانية، نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان خلال الأسبوعين الماضيين، 4500 جولة تفقدية على جوامع ومساجد المنطقة بمشاركة 300 مراقب ومراقبة؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل الوزارة؛ للحد من انتشار فايروس كورونا، والوقاية من خطر الإصابة به.

وتأتي هذه الجولات للتأكد من لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وتحقيق التباعد الجسدي، وترتيب الصفوف، وقياس درجة الحرارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة جميع مرتادي بيوت الله، وتعزيز الصحة العامة في مختلف مناطق المملكة.

كما نفذت مديرية الشؤون الصحية في منطقة القصيم 20830 جولة رقابية خلال العام الماضي، وذلك في المواقع العامة والمجمعات التجارية؛ بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة كورونا.

وشملت الجولات 3.978 زيارة لمجمعات تجارية، و13.732 زيارة لمؤسسة تجارية، و585 زيارة لأماكن الإيواء السياحي، و594 زيارة لمراكز رياضية، و603 زيارات لأسواق النفع العام، و612 زيارة للأماكن العامة، و301 زيارة لأسواق الأنعام، وذلك في عدد من المواقع بمدن ومحافظات المنطقة.