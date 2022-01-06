رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز مساء اليوم انطلاق فعاليات كرنفال جازان البحري ضمن مهرجان شتاء جازان 22 «هذي أيامنا»، بالقناة البحرية بالمدينة الجامعية لجامعة جازان بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان.

وفي بداية الفعاليات أعطى أمير جازان شارة الانطلاقة التي شاركت فيها قيادة حرس الحدود، ومديرية الدفاع المدني، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وإدارة الأسلحة والمتفجرات، وجمعية الصيادين بجازان.

وشهدت فعاليات كرنفال جازان البحري الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة مشاركة 45 قاربا و5 دبابات بحرية و30 آلية أخرى، عبر مساري القناة البحرية البالغ طولهما 1.7 كيلومتر، إلى جانب 100 عارض و35 مشاركا، وسط البحيرة الصناعية للقناة التي يبلغ قطرها 240 مترا وتزيّنها نافورة يبلغ طولها 200 متر، حيث قدموا عروضا بحرية متنوعة بيّنت ارتباط الإنسان بالبحر، إلى جانب عروض عن جهود قيادة حرس الحدود بالمنطقة في حماية الحدود البحرية الواقعة في نطاق مسؤوليتها، فيما شارك في تنظيم الفعالية أكثر من 100 متطوع من شباب وفتيات جازان، وفي الختام أُطلِقت الألعاب النارية التي زيّنت سماء الحفل.