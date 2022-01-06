رئيس جامعة الملك خالد يفتتح ورشة «تطوير بيئة الاستثمار والإيرادات»

افتتح رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أعمال ورشة «تطوير بيئة الاستثمار وبيئة الإيرادات بجامعة الملك خالد»، التي تنظمها الإدارة العامة للاستثمار بوكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي، بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بمجالات الاقتصاد والاستثمار العام والتعليمي من داخل منطقة عسير وخارجها وذلك لمدة يومين بفندق قصر أبها.

ورحب رئيس الجامعة في بداية التدشين بالحضور والمشاركين في هذه الورشة من داخل منطقة عسير وخارجها، لافتاً إلى حرص الجامعة على مشاركة رجال وسيدات الأعمال وممثلي الشركات في أعمال الورشة لتنظيم وطرح الفرص الاستثمارية بالجامعة، وإبراز المميزات والشراكات التي تطمح إلى تنفيذها في إطار نظام الجامعات الجديد، مؤكداً على إسهام ذلك في دعم خطة إستراتيجية تطوير منطقة عسير «قمم وشيم»، وبما يتوافق مع تطلعات خطة الجامعة الإستراتيجية، كما قدم أمين عام الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عصام كوثر نبذة تعريفية عن الورشة وأهدافها وآلية عملها، حيث تتمحور أعمال الورشة حول عدة مواضيع من أبرزها البيئة التنظيمية للاستثمار في التعليم الجامعي وفرصه المتاحة، وإدارة التحول نحو حوكمة وإدارة الاستثمار الجامعي، وتأسيس الشركات الاستثمارية في الجامعة، وأيضاً تحديد أهم المسارات والفرص الاستثمارية المستقبلية بجامعة الملك خالد، فيما شملت الورشة في أول أيام انعقادها جلستين حواريتين تمحورتا حول الفرص الاستثمارية الواعدة في جامعة الملك خالد من وجهة نظر رجال الأعمال، وكذلك مناقشة خطوات تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في جامعة الملك خالد، إضافة إلى استعراض المشرف العام على الإدارة العامة للاستثمار بالجامعة الدكتور أحمد آل سامة، أهم وأبرز الفرص الاستثمارية بجامعة الملك خالد لمناقشتها مع حضور ومشاركي الورشة.

واختتمت الورشة أول أيام انعقادها بزيارة ميدانية للمواقع الاستثمارية في المدينة الجامعية الجديدة بالقرعاء.