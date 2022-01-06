ضبطت فرق الرقابة المسائية بأمانة عسير مطعماً يجهز المواد الغذائية في سكن للعمالة بأبها، إذ تبين أن العمالة تقوم بتخزين وتحضير المواد الغذائية بطريقة عشوائية، وسط افتقار الموقع لأدنى الاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية، وتدني مستوى النظافة، ومخالفة شروط النقل والتخزين، وسوء تداول المواد الغذائية، وعلى إثر ذلك أُغلق الموقع، وتمت مصادرة وإتلاف نحو 187 كغم من اللحوم الحمراء والبيضاء الفاسدة التي كانت معدة في بيئة غير صحية وجاهزة لتسويقها.

وأوضحت الأمانة أنه فور مداهمة الموقع، اتضح أنه يستخدم في الأصل سكناً للعمال، مبينة أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات التي ضبطت من قبل الأمانة حسب النظام.

وأفادت أنه تمت مصادرة الكميات الموجودة من المواد الغذائية وإتلافها، إضافة إلى أدوات ومواد أخرى كانت تستخدم لتجهيز المواد الغذائية وجميعها غير صالحة للاستخدام. وأكدت أمانة عسير أنها تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان السلامة الغذائية للمستهلكين وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة.