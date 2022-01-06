دشن الأمين العام لجمعية إبصار سابقاً محمد توفيق بلو موقعه الإلكتروني الشخصي على شبكة الإنترنت كأول كفيف يدشن موقعاً مرخصاً للنشر الإلكتروني من وزارة الإعلام. وقال بلو إنه أطلق هذا الموقع كخطوة تطويرية في مجال نشره الإلكتروني، ومواكبة لرؤية المملكة التي تسعى إلى دعم ثقافة الحوار وتشجيع هواة الكتابة من ذوي الإعاقة البصرية لممارسة النشر الإلكتروني ونشر ثقافة الإعلام الجديد ووسائله في المجتمع، مشيراً إلى أن الموقع يهدف إلى تقديم محتوى ثقافي وفكري ومعلوماتي لخدمة ذوي الإعاقة البصرية، والمتخصصين في المجال، والمهتمين بالثقافة والأدب. وأضاف قائلاً إنه تم تصميم الموقع وتسهيل الوصول لذوي الإعاقة البصرية من مستخدمي قارئات الشاشة والأجهزة الذكية مشيراً إلى أنه يجري الإعداد لإطلاق نسخة باللغة الإنجليزية للموقع خلال الأشهر القادمة تخاطب المهتمين بالأدب والثقافة السعودية والعربية من متحدثي اللغة الإنجليزية.

يذكر أن بلو كان يعمل ملاحاً جويّاً في الخطوط السعودية وأحيل إلى التقاعد المبكر إثر فقده بصره بسبب إصابته بالالتهاب الصباغي الوراثي ما قاده ليكون أحد النشطاء في مجال خدمات الإعاقة البصرية وإعادة التأهيل، وساهم في تأسيس جمعية إبصار الخيرية وإدارتها لمدة 15 عاماً قبل أن يستقيل للتفرغ للكتابة والنشر وإصداره لعدد من المؤلفات وكتابة عشرات المقالات في الصحف الإلكترونية.