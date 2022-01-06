بدأت صحة جدة زيادة عيادات «تطمن» في عدد من المراكز الصحية والمستشفيات بمحافظة جدة، لتصبح 9 مواقع لتقديم الكشف عن فايروس كورونا، إذ سيتم العمل فيها بدءاً من اليوم الخميس لاستقبال المراجعين، وهي مخصصة لكل من يشعر بأعراض ⁧‫مرض كورونا⁩ مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال أو فقدان حاسة الذوق والشم وغيرها من الأعراض.

وأوضحت صحة جدة أن المراكز الصحية والمستشفيات التي تحتوي على عيادات «تطمن»، تشمل مركز صحي مدائن الفهد، ومركز صحي كيلو 13، ومركز صحي الرحاب، إضافة إلى مركز صحي أبحر الشمالية، ومستشفى رابغ العام، ومستشفى الليث العام، ومستشفى أضم، إلى جانب مركز صحي الحمراء ومجمع الملك عبدالله الطبي، وجميعها تستقبل كل مَن يشعر بأعراض كورونا دون مواعيد، مبينة أن عيادات تطمن في المستشفيات ستعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، في حين تعمل العيادات التي في المراكز الصحية على مدار 16 ساعة يومياً طيلة أيام الأسبوع.