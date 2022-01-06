استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة، اليوم (الخميس)، الدكتور سعود بن سعيد المتحمي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، والوفد المرافق له. وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع.

وقدم الدكتور المتحمي نبذه لسمو أمير منطقة تبوك عن دور «موهبة» في الإسهام ببناء منظومة للموهبة والإبداع محلياً وإقليمياً وعالمياً، مستمدةً ذلك من رؤيتها بتمكين الموهبة والإبداع، ورسالتها الجليّة نحو إيجاد بيئة محفزة، وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل. وشاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن المؤسسة ومنجزاتها.

وأشاد أمير منطقة تبوك بالجهود التي تبذلها المؤسسة في دعم الموهوبين ورعايتهم، والإبداع ودعم الابتكار، وبناء الإنسان والاستثمار فيه، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في أعمالهم ومنجزاتهم، مشيراً إلى أن ذلك يأتي امتداداً للرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، معرباً سموه عن سعادته اليوم بلقاء أبنائه وبناته الموهبين والموهوبات وهم يرفعون اسم بلادهم عالياً في المحافل الدولية والقارية مشيراً إلى أهمية دور مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع في عملية الاكتشاف والرعاية للطلبة الموهوبين.

مؤكداً دعم جميع أعمال المؤسسة من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح أعمالهم

وقدم أمين عام «موهبة» شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وعلى اهتمامه بالموهوبين ورعايتهم، وتشجيعه المتواصل لأبنائه طلاب وطالبات المنطقة من خلال جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز وما حققتها من أهداف طوال مسيرتها.