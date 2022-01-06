أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، طرح فرصة استثمارية للزراعة المائية بمركز حلي بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الوزارة أن الفرصة تأتي بغرض إنتاج خضراوات عالية الجودة والمساهمة في تحقيق آمن غذائي مستدام وترشيد استهلاك المياه في عمليات الري، ودعماً للأنشطة الزراعية في المنطقة مشيرةً إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع 994459.12 متراً مربعاً.

وبينت أن آخر موعد لتسليم العروض هو يوم الـ24 من شهر شعبان للعام الحالي، وموعد فتح المظاريف يوم الـ25 من الشهر نفسه. مشيرةً إلى أنه بإمكان الراغبين التقدم لمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة مخرج (فرع وكالة الخدمات المشتركة)، أو مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، لشراء كراسة الشروط والمواصفات.

من جهة أخرى وقف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي على سد وادي حلي بمحافظة القنفذة، وتفقد مشروع متنزه حلي الوطني الذي اعتمدته الوزارة على مساحة 6.563.484 متراً مربعاً. ويستهدف المشروع زراعة 125 ألف شجرة من الأنواع المحلية وتسوير كامل المتنزه بنحو أكثر من 11 كيلو متراً طولياً، وإنشاء خزانات مياه للري مع توريد وتركيب مضخات الدفع والفلاتر، وتوريد وتركيب شبكات للري، إذ إن سد وادي حلي الذي يقع بجوار المنتزه يبعد مسافة نحو 1000 متر، ويعد مصدراً لمياه الري في المنتزه، حيث تمت زراعة 60% من الشتلات المستهدفة.

وشارك الغامدي في المبادرة التطوعية «لنجعلها خضراء» لتشجير المنتزه، ووقف على مواقع الاستثمار الزراعي الواقعة بجوار السدـ ودشن انطلاق «مبادرة صياد» بمرفأ الصيد بالقنفذة بحضور ممثل جمعية الصيادين بالقنفذة.

وأوضح الغامدي أن التوسع في زراعة أشجار المانجروف على ساحل البحر الأحمر؛ يهدف لتعظيم إمكاناتها الاقتصادية والبيئية والسياحية التي تنعكس على الاقتصاد القوى، وتشكل أحد أركان تطبيق البحوث العلمية في هذا المجال الواعد الذى يشكل أيضاً أحد الخطط الطموحة للدولة لتنمية شواطئها والاستفادة من الميزة النسبية للبحوث في تحقيق التنمية المستدامة.