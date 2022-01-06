أشاد محافظ تعز نبيل شمسان، بالجهود الكبيرة المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمحافظة، التي تشهد العديد من برامج ومشاريع المركز الإنسانية بمختلف المجالات.

جاء ذلك خلال زيارته أمس، مركز الأطراف الصناعية في تعز الذي يتم تشغيله بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث اطلع فيها على سير الأعمال والخدمات العلاجية المقدمة للمستفيدين. وقال شمسان إن ما يقوم به مركز الأطراف من تقديم خدمات مجانية وفق طرق وأدوات حديثة تضاهي المراكز العالمية سواء بتركيب أطراف صناعية أو العلاج الطبيعي أو التأهيل البدني والفني، يعكس الاهتمام الكبير والجهد الواسع المبذول من مركز الملك سلمان الإغاثية لكافة فئات الشعب اليمني، مشيرا الى أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعمل حاليا على استكمال الترتيبات المتعلقة للبدء بإصلاح وتأهيل طريق (هيجة العبد) الذي يعد الشريان الرئيسي للمحافظة، ليضاف ذلك إلى جهود المركز الواسعة في المحافظة.

من جانبه، أوضح مدير مركز الأطراف الصناعية الدكتور فتحي القدسي، أن المركز قدم 22 ألف خدمة مجانية لقرابة 8 آلاف مستفيد، وتركيب 1839 طرفا صناعيا حديثا، وتقديم العلاج الطبيعي والتأهيل البدني لـ19344 مستفيدا، إضافة إلى 1263 مستفيدا من التأهيل الفني، بمواصفات متقدمة وبطاقم مؤهل ومدرب. ويأتي مشروع الأطراف الصناعية واحدا من المشاريع النوعية التي ينفذها المركز في محافظات تعز، عدن، مأرب، سيئون، لمساعدة المصابين بالبتر وتقديم الخدمات اللازمة لهم بالمجان، إضافة إلى تدريب الكوادر المحلية في هذا المجال. من جهة اخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 185 طنا و645 كيلوغراما من السلال الغذائية في محافظة أبين، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لليمن. ووزع المركز 128 طنا و400 كيلوغرام في مديرية أحور، استفادت منها 1200 أسرة. فيما وزع 57 طنا و245 كيلوغراما من السلال الغذائية في مديرية لودر، استفادت منها 535 أسرة. كما وزع المركز أمس 81 طنا و962 كيلوغراما من السلال الغذائية في مديرية الطلح بمحافظة شبوة، استفادت منها 766 أسرة من ذوي الاحتياج.

وفي السياق، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مشروع كسوة الشتاء في المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. وجرى أمس توزيع 2172 بطانية و1086 حقيبة شتوية للأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين في محافظتي الزرقاء وإربد، استفادت منها 1086 أسرة بواقع 5430 فردا.