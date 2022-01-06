كادت الإصابة بكورونا أن تودي بممرضة بريطانية، لولا إقدام زملائها من الكوادر الصحية بإعطائها عقار فياغرا، المخصص لحالات الضعف الجنسي! وكانت الممرضة المتخصصة في الأمراض التنفسية مونيكا ألميدا (37 عاماً)، وهي أم لطفلين، أدخلت المستشفى في 9 نوفمبر 2021، بعد تأكيد نتيجة فحص إصابتها بالفايروس في 31 أكتوبر. وبعد أسبوع من تنويمها تدهورت صحتها، إلى درجة نقلها إلى وحدة العناية المكثفة، حيث قرر الأطباء وضعها في حال غيبوبة في 16 نوفمبر. وبلغ تردي صحتها درجة من التدهور أن الأطباء قرروا نزع أنابيب جهاز التنفس الاصطناعي من جسمها بعد ثلاثة أيام إذا لم تتحسن. غير أن حالتها تحسنت فجأة، إلى درجة أنها أفاقت من غيبوبتها في 14 ديسمبر الماضي. وبعد فواقها، أبلغها زملاؤها الأطباء في مستشفى لنكولن، حيث تعمل، بأنهم أعطوها جرعة كبيرة من عقار فياغرا، في نطاق تجربة سريرية وافقت عليها قبيل إدخالها في الغيبوبة. وأصيبت مونيكا بالفايروس على رغم أنها محصنة بجرعتي اللقاح. وأوضحت أنها بدأت بفقد الذوق والشم، قبل أن تتحول الى إخراج دم مع السعال في اليوم الرابع لإصابتها. وساءت حالتها الصحية إلى درجة أن المستشفى اتصل بوالديها في البرتغال ليعودا لبريطانيا، لتوديع ابنتهما! وقال الأطباء إنهم قرروا في الدقيقة الأخيرة استخدام عقار فياغرا، لأن الثابت أنه يوسع الأوعية الدموية، ويفتح الشعاب التنفسية. وعشية عيد الميلاد أذن الأطباء لمونيكا بالعودة إلى منزلها، لتحتقل بالعيد مع زوجها وطفليهما.