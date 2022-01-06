بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، برقية عزاء ومواساة لمحمد سليمان باطويل وأسرتهم في وفاة فقيدتهم ريم بنت محمد سليمان باطويل ابنة شقيقة المهندس عبدالله أحمد سعيد بقشان، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة، عبر فيها عن تعازيه ومواساته، داعياً الله للفقيدة بالرحمة والمغفرة.وعبر والد الفقيدة باسمه ونيابة عن آل باطويل وآل بقشان كافة عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على مواساتهم التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله -عز وجل- أن يحفظهم وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة.