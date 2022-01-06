عقدت لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص أمس (الأربعاء) اجتماعها الأول لعام 2022 عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس اللجنة الدكتور عواد العواد؛ الذي عبر عن تقديره للجهود المبذولة من اللجنة وأمانتها، التي أسهمت في رفع تصنيف المملكة في مؤشر مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص خلال العامين الماضيين، داعياً لمضاعفة العمل خلال هذا العام، وأهمية استكمال هذه الإنجازات وتعزيز التعاون بهدف تحقيق المستهدفات والعمل على تجاوز التحديات في إطار عمل اللجنة. وجرى خلال الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من دراسات ومشاريع ومبادرات مقترحة، كما جرى التأكيد على أهمية زيادة التنسيق بين الجهات الممثلة في اللجنة لتطوير آلية عملها.