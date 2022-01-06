أنذرت أمانة محافظة جدة وبشكل نهائي، ملاك القوارب المتروكة بالقرب من ميناء جدة الإسلامي، وقالت في بيان لها: «على ملاك هذه القوارب إخلاء المنطقة في مدة أقصاها 3 أشهر بدأت من 22/‏‏12/‏‏2021 وفي حال عدم المراجعة خلال تلك المدة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التصرف في هذه القوارب بحسب النظام».وفي السياق نفسه، ضبطت الأمانة أمس، موقعاً بحي السرورية استغله مخالفون لضغط وتدوير الصناديق والعلب الكرتونيّة، وجرت مصادرة أكثر من 60 طناً من المضبوطات على مساحة إجمالية تقدر بـ10 الآف متر مربع، كما باشرت موقعاً آخر بحي الجوهرة استخدم للردم والتسوية بطرق غير نظامية.وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن جهودها في تعقب مصادر التشوه البصري ومنع الظواهر السلبية داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية، للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.وفي المنطقة الشرقية، نفّذت أمانة المنطقة أمس، حملة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على أسواق الحطب والفحم على طريق الدمام - ‏‏بقيق، نتج عنها ضبط 176 مخالفة، ورفع ما يزيد على طن من الحطب، ضمن حملاتها المشتركة في حاضرة ‫الدمام.وأكّدت الأمانة أنه تم اتخاذ اللازم بحق المخالفين وتطبيق الإجراءات النظامية، مؤكدةً استمرار جهودها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضبط المخالفين، وتطبيق العقوبات المفروضة وفقاً للأنظمة والتعليمات، داعيةً الجميع إلى التعاون مع الفرق الميدانية لضبط المخالفين، والإبلاغ عن أية مخالفة يتم ملاحظتها عبر مركز البلاغات 940.