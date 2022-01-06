تبدأ بنهاية دوام اليوم (الخميس) ثاني إجازة مطولة خلال الفصل الدراسي الثاني لهذا العام ١٤٤٣هـ، وهي إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، التي ستستمر لمدة ثمانية أيام لمنسوبي مدارس التعليم العام بمراحله الثلاث للبنين والبنات من الكوادر الإدارية والتعليمية والطلاب والطالبات.ويتمتع منسوبو التعليم بثالث إجازة مدرسية مطولة خلال الفصل الدراسي الثاني الحالي. وستبدأ الإجازة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر رجب القادم، وتشمل يومي (الأربعاء والخميس)، وتضاف لهما يوما الإجازة الأسبوعية (الجمعة والسبت).