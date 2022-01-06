أعلنت وزارة الصحة تحديث فترة التعافي للمصابين بفايروس كورونا اعتبارا من أمس (الأربعاء)، ويتم تحديث الحالة للمحصن بعد 7 أيام من الإصابة في تطبيق توكلنا، فيما يتم تغيير الحالة بعد 10 أيام من الإصابة لغير المحصن، ولا يستلزم إجراء مسحة بعدها.وأضافت الصحة أن الدراسات تشير إلى أن التحصين يحد من تكاثر الفايروس ويقلص فترة العدوى بين 5 إلى 7 أيام في غالب المحصنين، وشددت على المبادرة بالحصول على الجرعة المستحقة وقايةً من أعراض الإصابة الشديدة.