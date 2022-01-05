أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن تقريرها الخاص بالإنفاذ لعام 2021م، وذلك ضمن جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة التجارة والأمن العام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، في تكامل بين الجهات يهدف لاحترام حقوق الملكية الفكرية في المملكة من خلال جولات ميدانية سعت للكشف عن المنشآت المخالفة للأنظمة والقوانين بمختلف مناطق المملكة.

وبيّن التقرير أنه تم ضبط أكثر من ٩٥ ألف مادة منتهكة لحقوق الملكية الفكرية خلال الحملات التفتيشية، حيث شملت المضبوطات الكتب المنسوخة وأجهزة البث الفضائي وأجهزة تخزين برامج الحاسب الآلي، كما تم التفتيش والرصد الإلكتروني من خلال حجب أكثر من 2000 موقع إلكتروني منتهك لحقوق الملكية الفكرية.

وشكّلت المصنفات الخاضعة لنظام حماية حقوق المؤلف أكثر من 9 آلاف مصنف منتهك للحقوق، بينما شكّلت المنتجات المقلدة للعلامات التجارية أكثر من 85 ألف منتج مخالف لنظام العلامات التجارية، وشملت المصنفات المنتهكة لنظام حماية حقوق المؤلف، الإلكترونيات والتسجيلات وبرمجيات الحاسب وأكواد اشتراكات البث المشفر، إضافةً إلى أجهزة الحاسب الآلي وغيرها، بينما شملت المنتجات المنتهكة لنظام العلامات التجارية على اكسسوارات الأجهزة الإلكترونية والملابس الرياضية المقلدة واكسسوارات العلامات التجارية والجلديات واكسسوارات المركبات.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم أن الهيئة تسعى من خلال الحملات التفتيشية المستمرة مع الجهات الشريكة لتعزيز الوعي بأهمية احترام الحقوق والامتثال للأنظمة والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية مما يساهم في دعم المبدعين والمبدعات في وطننا و بناء مجتمع واع ومستقبل مبني على الاستثمار من خلال تعظيم القِيَم غير الملموسة والتي تعتمد على الإبداعات البشرية.

وشددت «الملكية الفكرية» على أنها لن تتهاون في محاسبة المخالفين للأنظمة واللوائح في جميع المجالات التي تقوم الهيئة برعاية حقوقها، ولن تتغاضى عن تلك التجاوزات والمخالفات، وأهابت بالمواطنين والمقيمين بدعم جهود احترام حقوق الملكية الفكرية من خلال التواصل مع قنوات الهيئة الرسمية وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي @saipksa أو البريد الإلكتروني الرسمي Saip@Saip.gov.sa أو الرقم المباشر للهيئة 9200021421.