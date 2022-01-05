برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ينطلق مهرجان العسل الأول بمحافظة أضم في الخامس عشر من الشهر الحالي، تحت شعار «جبل ووادي وعسل صافي»، بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية، ولجان التنمية الاجتماعية وجمعيات البر الخيرية على مستوى المحافظة ومراكزها.

وثمن محافظ أضم عبدالله الفيفي رعاية الأمير خالد الفيصل للمهرجان، التي تأتي انطلاقاً من دعمه لجميع البرامج والفعاليات التنموية والسياحية والاقتصادية والثقافية على مستوى منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، مبينا أن فعاليات المهرجان -الذي تستمر أعماله لمدة أسبوع- تشتمل على الكثير من الأجنحة التي سوف تخصص لعرض أنواع مختلفة من منتجات العسل البلدي الذي تشتهر بها المحافظة، ويشارك فيه عدد كبير من النحالين والأسر المنتجة، إلى جانب إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة والأمسيات الثقافية والشعرية والشعبية.

وأشار إلى أن المهرجان -الذي يقام لأول مرة على مستوى المحافظة- يسعى لإبراز الحركة السياحية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودعم النحالين ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم، وزيادة فرص استثمارهم في منتجات العسل والمنتجات الزراعية، وضمان المردود المالي الجيد لهم، وتنظيم البيئة الداعمة للنحالين والمنتجين، والتعريف بإمكانيات المحافظة وما تمتاز به من ثروات طبيعية وأودية وغطاء نباتي متنوع أسهم في جعلها مقصداً لمربي النحل ومنتجي العسل.

وأضاف أن فعاليات المهرجان تتضمن عرض أنواع مختلفة من العسل التي تتميز به محافظة أضم وبيئتها التهامية والجبلية مثل: عسل السدر، وعسل السمرة، وعسل الطلح، وعسل الضهيان، وغيرها من الأنواع، كاشفاً عن حرص المنظمين على إنجاح فعاليات المهرجان حتى تستطيع المحافظة أن تضع نفسها ضمن المحافظات والمناطق المنتجة على مستوى المملكة.

وقد بدأت اللجان المنظمة بوضع الخطط والاستعدادات المبكرة لانطلاقة المهرجان، فيما تم تدشين شعار وهوية المهرجان في نسخته الأولى.