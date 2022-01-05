حقق تعليم محافظة سراة عبيدة، المركز الأول على مستوى إدارات التعليم في منطقة عسير، والمركز السابع على مستوى المملكة وذلك في نتائج اختبار التحصيلي للعام الدراسي 1442ه.

وأكد مدير التعليم في المحافظة الدكتور حسن العلكمي، أن هذا المستوى من التميز والإنجاز لتعليم المحافظة، يأتي متتابعاً لجملة الإنجازات والعطاءات المتواصلة في الميدان، وهي تتويج فاعل لتلك الجهود المضاعفة في عملية تقييم وتطوير الخطط الموضوعة التي أسهمت وبكل جدارة في تحسين نواتج التعلم والرفع من مستوى تحصيل وأداء الطلاب والطالبات في الاختبارات التحصيلية، إلى جانب تنفيذ المعايير المناسبة لعملية التحسين في مستوى التحصيل، وهنأ الطلاب والطالبات ومدارسهم على هذا الإنجاز النوعي والمتميز في اختباراتهم، مقدماً هذا الإنجاز لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، الذي لا يدخر جهداً في دعم التعليم، فضلاً عن تحفيزه للطلاب والطالبات على التميز والتفوق في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية بمنطقة عسير كافة والتي تتسق مع رؤية المملكة الطموحة 2030، كما دعا كافة منسوبي الميدان التعليمي، إلى بذل المزيد من الجهد في تطبيق معايير جودة العملية التربوية والتعليمية وتنمية قدرات الطلاب والطالبات، ورفع مستوياتهم التحصيلية، مع التركيز على بناء وتطبيق إستراتيجيات التعلم الفعال التي تنعكس في نهاية المطاف على جودة الأداء التعليمي للطلاب والطالبات.