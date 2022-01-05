افتتحت أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية بالتعاون مع مؤسسة حياة الخيرية، وجمعية البر الخيرية برهاط وتوابعها، محطة تحلية مركز رهاط التابع لمحافظة الجموم بحضور محافظ الجموم المكلف وعدد من أصحاب السعادة المسؤولين في المركز.

وبلغت مساحة المشروع قرابة 1300م2، حيث تخدم سكان قرية رهاط وما حولها، وقد بلغ مجموع المستفيدين أكثر من ثمانية آلاف نسمة، بطاقة إنتاجية تبلغ خمسين ألف لتر في اليوم الواحد من المياه الصحية الصالحة للشرب.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، ويعتبر المشروع من ضمن الجهود التي تقوم بها أمانة الوقف للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ للاستدامة والتوسع وتقديم خدمات متميزة في مجال العمل الخيري.