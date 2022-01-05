انطلاقا من مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «السعودية الخضراء»، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 تم تدشين مبادرة «مدارس محايل الخضراء» اليوم (الأربعاء) بمدرسة الملك عبدالعزيز الابتدائية في محايل عسير، بحضور محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي، ورئيس البلدية سعيد آل حافظ، ورئيس وحدة الشراكات بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، ومدير مكتب وزارة الزراعة بمحايل المهندس فهد الصائغ، ومدير التعليم منصور آل شريم، ورؤساء الأقسام والإدارات، وعدد من منسوبي ومنسوبات تعليم محايل.

وفي إطار تعزيز التعاون المشترك وتعزيزا لهذه المبادرة تم توقيع عقد شراكة بين تعليم محايل ووزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بفرع منطقة عسير، ثم أعلن رئيس بلدية محايل تقديم 3000 شتلة زراعية يتم توزيعها على مدارس تعليم محايل، ثم غرس محافظ محايل والضيوف 60 شتلة زراعية متنوعة في محيط المدرسة. وذكر مدير التعليم أن الهدف الوصول إلى 12 ألف شتلة زراعية في كافة مدارس ومكاتب التعليم، وأشار إلى أن المبادرة انطلقت بالتزامن في كافة مكاتب التعليم برعاية المحافظين ورؤساء المراكز.