استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، مدير الدفاع المدني بالمنطقة السابق اللواء محمد مرعي آل قماش بمناسبة إحالته إلى التقاعد، ومدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد الدكتور علي بن عبدالله الشهري بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.

وثمّن أمير المدينة الجهود والأعمال المتعددة التي قدمها اللواء آل قماش خلال فترة عمله، موجهاً له الشكر والتقدير، كما هنأ سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، العميد الشهري بمنصبه الجديد، راجياً من الله تعالى له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة.

من جانبهما، أعرب اللواء محمد مرعي آل قماش، والعميد الدكتور علي بن عبدالله الشهري، عن شُكرهما لأمير منطقة المدينة المنورة، مُنوهين بما تحظى به أعمال وجهود الدفاع المدني بالمنطقة من متابعة مُباشرة من سموه، لتؤدي الإدارة كافة مهامها الخدمية والتوعوية والإرشادية للجميع.