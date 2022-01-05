صدر قرار بتعيين ثامر عدنان شاكر رئيساً تنفيذيًا لمجموعة شركات اقرأ الإعلامية، وذلك لقيادة مرحلة التطوير وبناء الخطة الاستراتيجية للمرحلة القادمة والتي من أهم أهدافها المساهمة في نشر الوعي الهادف والبنّاء لشباب الوطن، تماشيًا مع رؤية المملكة الطموحة.

وشاكر حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نوفا ساوث إيسترن - فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى البكالوريوس في علوم الحاسب الالي، ولديه خبرة تمتد إلى أكثر من 15 عاماً في مجال الثقافة والإعلام، قدم خلالها عشرة كتب، كما شارك في الكثير من المناسبات، بالإضافة إلى كونه متحدثاً في العديد من المنتديات والمؤتمرات المحلية والإقليمية، ومساهماته في إنتاج وتقديم الصالون الثقافي في مكة المكرمة، وبعض البرامج الثقافية المختلفة.

كما يملك شاكر خبرة مهنية تزيد على 25 عاماً في مجال الإدارة وتطوير المنشآت والخطط والأهداف الاستراتيجية وتطوير القيادات في القطاعين الحكومي والخاص، حيث قاد عدة فرق لتنفيذ برامج تطويرية متعددة من خلال آلية التغيير الإداري، وذلك من خلال شركته «ميسان للاستشارات الإدارية» التي أسسها عام 2014، كما ترأس أكثر من شركة في القطاع الخاص، وهو عضو بالأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية، وعضو بالمؤسسة الأمريكية للاستشارات الإدارية IMC بالإضافة إلى بعض عضويات مجالس الإدارة في المملكة العربية السعودية، ويعتبر شاكر من الكفاءات الوطنية في مجال الإدارة والتطوير حيث إنه اشتهر بمؤلفاته وأنشطته المختلفة في فن الإدارة وتطوير الأعمال بالإضافة إلى إنتاجه الأدبي خلال السنوات الماضية.