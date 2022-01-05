أعلنت وزارة الصحة عبر حسابها على موقع تويتر عن تحديث فترة التعافي للمصابين بفايروس كورونا (كوفيد-19) الخاصة بالمحصن وغير المحصن، ابتداءاً من اليوم (الأربعاء) 5 يناير 2022، حيث يتم تحديث الحالة للمحصن بعد 7 أيام من الإصابة في تطبيق توكلنا، فيما يتم تغيير الحالة بعد 10 أيام من الإصابة لغير المحصن، ولا يستلزم إجراء مسحة بعدها.

وأضافت الصحة بان الدراسات تشير إلى أن التحصين يحد من تكاثر الفايروس ويقلص فترة العدوى بين 5 إلى 7 أيام في الغالبية العظمى من المحصنين مشددة على التأكيد بالمبادرة بأخذ الجرعة المستحقة وقايةً من أعراض الإصابة الشديدة.



