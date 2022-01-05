شهد مؤشر المنحنى الوبائي لفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19» في السعودية اليوم (الأربعاء) قفزة استثنائية أعادته إلى مستويات ما قبل عام ونصف، وهي الفترة التي شكلت ذروة انتشار الجائحة عالميا ومحليا، إذ تم رصد 3045 إصابة جديدة اليوم، وهي أعلى حصيلة يومية يتم رصدها منذ 8 يوليو 2020 حين تم رصد 3036 إصابة آنذاك.

الارتفاع الكبير للمنحنى الوبائي في السعودية واكب تزايد الإصابات عالميا بعد انتشار المتحور الجديد من كورونا، والمسمى «أوميكرون» وهو المتحور سريع الانتشار، وستواكب هذا الانتشار زيادة في إصابات كورونا في السعودية خلال الأيام القادمة وفق ما أعلنه وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل.

وفي السعودية، تتضح الزيادة الكبيرة في الإصابات بمقارنة أعداد الحالات يوما بعد آخر، إذ كشفت إحصاءات وزارة الصحة أن عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في أول 5 أيام من شهر يناير الجاري 2022 (البالغة 9246 حالة مؤكدة) تخطّت إجمالي إصابات شهر ديسمبر 2021 الماضي كاملا (البالغة 6484 حالة)، وهو ما يعني زيادة بنسبة 42.59% بفارق 2762 إصابة بين الحصيلتين.