صرح المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمروجي ومهربي المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2.8 مليون قرص إمفيتامين مخدر، والقبض على مستقبلها بالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات وقوات أمن المنشآت، عبر الحدود الشرقية للمملكة، كما تم إحباط محاولات تهريب 627 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، و28 طناً و946 كيلوغراماً من مادة القات المخدر، عبر الحدود الجنوبية للمملكة.

وأوضح المتحدث، أنه تم القبض على المتهمين بتهريبها واستقبالها وهم 36 متهماً، بينهم 28 مواطناً و8 مخالفين لنظام أمن الحدود 7 من الجنسية اليمنية و1 من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.