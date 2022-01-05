دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني عيادة «اضطرابات الأكل» بمستشفى الأطفال، التي تستهدف مَن أعمارهم ما بين سن 3 أعوام و18 عاماً للكشف عن الاضطرابات الغذائية وتأخر النمو الذي يسبب العطل الوظيفي. وستسهم العيادة المتخصصة في 10 فوائد إيجابية على الأطفال والمراهقين المستفيدين من الخدمة منها التعرف على الاضطرابات، التوجيه نحو الأكل الصحي، تحسين القدرة على النمو، القدرة على الإنجاز النمائي والدراسي والاجتماعي، رفع جودة الحياة في سن مبكرة، اكتساب النمو الجسدي السليم، الحد من المضاعفات، تقليل تكاليف التدخلات على المدى البعيد، نشر الوعي الصحي داخل الأسرة، الاهتمام بعنصر الغذاء باعتباره أساس النمو الصحيح.وأشار المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان إلى أنه تم تجهيز العيادة بما تحتاجه من الأجهزة المساعدة، إضافة إلى وجود المتخصصين في هذا المجال، لافتا إلى أنه بإمكان الجميع الاستفادة من التخصص الجديد من خلال حجز الموعد المناسب.يذكر أن مستشفى الأطفال من المستشفيات المتخصصة، ويعمل فيه نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات التي تعنى بالأطفال والمراهقين.