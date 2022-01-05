انتقل إلى رحمة الله عضو هيئة كبار العلماء في السعودية ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً، الشيخ صالح اللحيدان، اليوم (الأربعاء) وذلك بعد معاناته مع المرض.

وولد الشيخ صالح اللحيدان في مدينة البكيرية بمنطقة القصيم، وتدرج في عدة مناصب منها عضو في هيئة كبار العلماء منذ تأسيسها، وعضو في رابطة العالم الإسلامي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً.

كما عمل رئيساً للمحكمة العامة بالرياض بين عامي 1964 و1970، وقاضياً للتمييز، وعضواً في الهيئة القضائية العليا عام 1970، ورئيساً لتحرير مجلة «راية الإسلام» التي شارك في تأسيسها، وسكرتيراً وملازماً قضائياً لرئيس البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية.