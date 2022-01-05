أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، بأن التعليم بالمملكة هو الأساس وأن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، يوليان التعليم جل اهتمامها وأن الميزانية معظمها موجه إليها، ووصف في تصريح صحفي عقب تكريمه المتميزين للطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات المحلية والعالمية، بيوم السعد ومقدماً التهنئة لهم ولأبائهم وأمهاتهم ولوزير التعليم وإدارة تعليم المنطقة وجميع منسوبي المدارس.وحول ترأس أول امرأه سعودية اجتماع مجالس أمناء المناطق والذي تستضيفه إمارة منطقة تبوك، قال: إن أي سعودي يشعر بفخر وهي لحظة اعتزاز إنك تشاهد المرأة السعودية ولله الحمد مؤهلة تأهيلاً كاملاً سواء من الناحية العلمية فهي حصلت على الدكتوراه وفي نفس الوقت حياتها العملية تعمل منذ فترة وكانت عند حسن الظن والتطلعات وأنا فخور جداً بها ومتأكد أن هذا يثبت للعالم كله أن المرأة السعودية مشاركة بقوة وفعالية في جميع مناحي الحياة وتعمل في بلدها وفي كل المجالات ولا توجد أي محاذير على عملها في أي مجال بل أثبتت كفاءتها".وكان أمير منطقة تبوك قد أشاد بدور المرأة السعودية التي أصبحت واجهةً مشرفةً لبلادها وشريكاً في تنمية الوطن، خلال لقائه الأسبوعي ، مساء أمس الأول، برؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك، وتطرق في حديثه للمواطنين، خلال اللقاء، إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها.