دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مرصد المرأة في الحرمين الشريفين، بحضور الأميرة نورة بنت فهد بن مقرن بن عبدالعزيز.وجرى خلال التدشين عرض فيلم يستعرض أبرز الجهود والخدمات التي تقوم بها المرأة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وفيلم تعريفي قصير عن مرصد المرأة في الحرمين الشريفين.وأشاد الدكتور السديس بدور المرأة الفعال في خدمة الحرمين الشريفين، حيث قامت المملكة على دعم المرأة وتمكينها في الدفع بعجلة التنمية والتطور، كما تُعد المرأة عنصراً مهماً في تحقيق رؤية المملكة والإسهام في المزيد من التطور والازدهار.كما أعلن السديس، عن إنشاء «المركز الإستراتيجي للأبحاث والدراسات النسائية» بهدف الارتقاء بالخدمات النسائية وتطويرها في المسجد الحرام والمسجد النبوي. وأوضح بأن المركز سيعمل على رصد أبرز الإنجازات والخدمات النسائية المقدمة للقاصدات والمنسوبات، والإسهام في إيجاد العديد من المبادرات والبرامج النوعية، مؤكداً حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تعزيز دور المرأة في الحرمين الشريفين وتمكينها من خدمة القاصدات في العديد من المجالات الدعوية والإرشادية والتوجيهية والعلمية.