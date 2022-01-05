أطلق المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) على منصة «تليغرام» نافذة تواصل جديدة لمبادرة «معتدل» بهدف تسهيل مشاركة رواد منصات التواصل الاجتماعي ملاحظاتهم حيال المحتويات المتطرفة.وتأتي الخطوة استمراراً لتعزيز الشراكة المجتمعية في مكافحة الفكر المتطرف، والحد من انتشاره في منصات التواصل الاجتماعي.وتضاف منصة تليغرام إلى نافذة «معتدل» على الموقع الإلكتروني للمركز بهدف زيادة مستوى التفاعل فيما بين «اعتدال» ومكونات المجتمع، والتعاون في مكافحة الفكر المتطرف والحماية من مخاطره.ويمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع «اعتدال» مباشرة، وتقديم ملاحظاتهم إلكترونياً.وتُرسخ مبادرة «معتدل» التي أطلقها المركز في (يونيو) 2020 باللغتين العربية والإنجليزية، المسؤولية المجتمعية والتعاون في مكافحة الفكر المتطرف، الذي يعتبر مقدمة للعمل الإرهابي والعنيف، ورصده وكشف أساليب انتشاره، وذلك للحد من خطره على الفرد والمجتمع.