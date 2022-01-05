أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 2585 حالة إصابة مؤكدة، وتعافي 375 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 96 حالة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 562437 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 543129 حالة، فيما سُجّلت حالتا وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8883 حالة. ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.