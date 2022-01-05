قبضت شرطة منطقة الرياض على 3 مقيمين سوريين سرقوا معدات ومولدات كهربائية وقواطع نحاسية من مواقع مشاريع ومبانٍ تحت الإنشاء.وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات، أسفرت عن القبض على (3) مقيمين من الجنسية السورية، سرقوا معدات ومولدات كهربائية وقواطع نحاسية من مواقع مشاريع ومبانٍ تحت الإنشاء، وأوقِفوا واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.