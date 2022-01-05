أغلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية، 5 منشآت تجارية تمتهن بيع منتجات المعسل والتبغ مخالفة للاشتراطات الصحية. وشدّدت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر قنوات التواصل الرسمية. وتابعت رئيسة بلدية جنوب عرعر نهلة العويضة ميدانيًا مخطط الصناعية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية للحد من انتشار فايروس كورونا.من جهة ثانية، نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية 637 جولة ميدانية على المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلك، أسفرت عن مصادرة وإتلاف 80 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لإعادة تجميدها وتقديمها مخالفةً لشروط الحفظ والتخزين، إضافةً إلى ضبط 3 عمّال يعملون بشهادات صحية منتهية، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين. ونفّذت أمانة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 234 زيارة رقابية للمنشآت الغذائية بوسط الدمام، نتج عنها إغلاق 14 منشأة مخالفة، وذلك ضمن حملات الأمانة الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيقها للاشتراطات البلدية والإجراءات الوقائية، ونفذت أمس، 1362 جولة رقابية، وأخرى مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها ضبط 82 مخالفة، فيما تلقت الأمانة عبر مركز (940)، 16 بلاغًا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفايروس كورونا.