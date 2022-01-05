قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن التجاوزات الإيرانية تتناقض مع ما تعلنه طهران من سلمية برنامجها النووي، معرباً عن قلق المملكة من تلك التجاوزات خصوصاً في المجال النووي.وجدد الأمير فيصل التأكيد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في أثينا أمس (الثلاثاء)، على «موقف المملكة الداعم للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي».ولفت إلى أنه تبادل الآراء مع وزير الخارجية اليوناني حيال ملف المفاوضات النووية المتعثرة بين إيران ودول 5+1. وأضاف أنه أوضح لوزير الخارجية اليوناني «تهديد جماعة الحوثي للملاحة الدولية، وآخرها اختطاف سفينة مدنية في عرض البحر». وشدد خلال المباحثات على خطورة استمرار مليشيا الحوثي في رهانها على الخيارات العسكرية في اليمن. وأفاد وزير الخارجية بأنه تناول في العاصمة اليونانية الهجمات الحوثية على المملكة، وبحث ونظيره اليوناني وسائل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وذكر أن المحادثات تطرقت إلى تطورات الأوضاع في أفغانستان، ومجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين.وكانت صحيفة «إيكاثيميرين» اليونانية ذكرت قبيل اللقاء أن الوزيرين سيبحثان التطورات في شرق المتوسط ومنطقة الخليج. وأضافت أن الوزيرين سيناقشان أيضاً العلاقات الثنائية في مجالات الدفاع والاقتصاد والاستثمار، فضلاً عن التعاون في إطار المنظمات الدولية.ولفتت إلى أن هذه هي ثاني زيارة للأمير فيصل بن فرحان لأثينا في أقل من عام، إذ سبق أن شارك في منتدى الصداقة في شهر فبراير الماضي.