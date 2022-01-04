حصدت مدرستان بتعليم جدة المركز الأول على مستوى المملكة في كل من الاختبارات التحصيلية واختبارات القدرات للعام الدراسي ١٤٤٢ه‍، وفق مؤشرات هيئة تقويم التعليم والتدريب لإدارات ومكاتب التعليم بالمملكة.

وحققت المدرسة الفيصلية للموهوبين بتعليم جدة المركز الأول في اختبار القدرات على مستوى المدارس الحكومية بالمملكة، كما حصلت المدرسة على المركز الرابع في الاختبار التحصيلي على مستوى المدارس الحكومية والأهلية بالمملكة.

كما حصدت ثانوية الموهوبات بتعليم جدة المركز الأول في اختبارات التحصيل العلمي على مستوى المدارس الحكومية بالمملكة، كما حققت المدرسة المركز الثاني في اختبارات القدرات على مستوى المدارس الحكومية والأهلية بالمملكة للعام الدراسي ١٤٤٢ه‍.

وقدم المدير العام للتعليم بجدة الأستاذ الدكتور سعد المسعودي التهنئة لطلاب وطالبات المدرستين وكافة منسوبيها ومنسوباتها على تحقيق هذا الإنجاز، مثمناً جهود إدارتي الموهوبين والموهوبات بتعليم جدة، ومتمنياً للجميع كل التوفيق.