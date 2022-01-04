عقد اليوم مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني ورئيس التجمع الصحي بالطائف الدكتور طلال المالكي اجتماعا بحضور مساعدي الشؤون الصحية وبعض مديري الإدارات ومساعدي رئيس التجمع، لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالتعاون المشترك بين الطرفين ‏ وتعزيز ونشر ثقافة برنامج التحول الصحي.

وبدأ الاجتماع بكلمة لمدير الشؤون الصحية ذكر فيها أهمية التعاون المشترك بين الشؤون الصحية والتجمع الصحي من أجل تطور الخدمات الصحية بالمحافظة. ثم ألقى الدكتور طلال المالكي كلمة أثنى فيها على ما لقيه من تعاون غير مستغرب من إدارة الشؤون الصحية خلال الفترة الماضية، وتحدث عن رؤية ورسالة التجمع الصحي. وما تم خلال الفترة الماضية من تحضير لإطلاق التجمع، كما تمت مناقشة بعض المواضيع المشتركة بين التجمع الصحي والشؤون الصحية.