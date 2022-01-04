نفّذت فرق الرقابة بأمانة عسير خلال اليومين الماضيين 1254 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية، ومنافذ البيع، وقاعات الأفراح للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا، إذ نتج عن تلك الجولات ضبط 35 منشأة مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفايروس كورونا المستجد وتطبيق «توكلنا».

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة «ممتثل» بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

وتدعو أمانة عسير الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية؛ لمعالجتها.