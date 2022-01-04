كشف لـ«عكاظ» المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني رصد الإعصار القمعي (Tornado) في شمالي حائل منطقة، مبينا أنه يحدث عادة على اليابسة، أما الظاهرة التي تحدث في البحر تسمى «الشاهقة المائية».

وقال في إجابة على سؤال «عكاظ»، إن الفيديو المتداول عن الظاهرة الجوية في حائل نادرة الحدوث، وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة التي قد تتجاوز فيها سرعة الرياح 60 كلم/ساعة، ويطلق على هذه الحالة في علم الأرصاد «الإعصار القمعي Tornado»، وعادة يحدث على اليابسة.

وكان مواطن قد وثق أمس الأول (الأحد) 2 يناير 2022 في شمال شرقي حايل بين قرية كنب الثنيان وقرية جانين إعصارا قمعيا ضخما أسفل إحدى السحب الركامية الرعدية، نتيجة الأحوال الجوية التي تتأثر بها المنطقة، وتشكل الإعصار القمعي في منطقة صحراية خالية بعيداً عن القرى والمباني، وبالتالي لم يتسبب بأي أضرار.





وتتشكل مثل هذه الأعاصير القمعية خلال حالات عدم الاستقرار القوية، وتتطلب وجود تيارات رفع نشطة ووجود اختلاف في سرعة وحركة الرياح في طبقات الجو العامودية، والإعصار القمعي هو عبارة عن عاصفة هوائية شديدة الاضطراب دوارة تتكون في العواصف الرعدية القوية ذات الخلايا الفائقة Supercell، ويكون دوران الإعصار عكس عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي ومع عقارب الساعة في نصف الكرة الجنوبي.