تفقد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، مشروع مستشفى طيبة الجامعي، الذي استؤنفت أعماله الإنشائية أخيرا، بدعم من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو)، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ويجري تنفيذه على مساحة 150 ألف متر مربع، بطاقة تشغيلية تبلغ 513 سريرا، ضمن نطاق المدينة الطبية الجامعية على طريق الملك خالد (الدائري الثالث).

وأكد أمير منطقة المدينة المنورة خلال تفقده لسير العمل في المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 30% وفق التصاميم الهندسية الجديدة، أهمية مواصلة الأعمال والجهود لإنجاز المشروع، بعد تجاوز الصعوبات السابقة من خلال تضافر جهود مختلف الأجهزة الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالمشروع، ليُشكل عند انتهائه، إضافة مهمة للمنظومة الصحية بمنطقة المدينة المنورة.

واستعرض رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، مراحل العمل في المشروع والتي تتضمن المرحلة الأولى بسعة 277 سريرا على مساحة 71 ألف متر مربع، تتوافق مع الميزانية المرصودة المتبقية، فيما سيتم استكمال أعمال المرحلة الثانية بسعة 236 سريرا وفق البرنامج الزمني المعتمد للمشروع بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

وأوضح رئيس الجامعة أن قيمة المشروع الإجمالية 500 مليون ريال تقريباً، والمتبقي من قيمة المشروع الإجمالية بعد استئناف العمل فيه 350 مليون ريال، مشيراً إلى أن مرافق المستشفى ستشمل أسرة التنويم، والعناية المركزة والطوارئ، وغرف التجهيز للعمليات وغرف الإفاقة، ووحدة غسيل الكلى، ووحدة المناظير، ووحدة الولادة، ووحدة جراحة اليوم الواحد، ووحدة العمليات، بالإضافة لمرافق تعليمية تخدم كليات الجامعة الصحية، والمرافق الإدارية والخدمات المساندة من الصيدلية والمعامل والمختبرات والأشعة الطبية ووحدة الممرضين والممرضات.