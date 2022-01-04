أعلنت بلدية محافظة أحد رفيدة عزمها توزيع منح أراضٍ سامية لـ 136 مواطناً ومواطنة، وذلك يوم (الإثنين) الموافق 28 جمادى الآخرة 1443هـ،31 يناير 2022. وأوضح رئيس البلدية المهندس حسن بن مضواح القحطاني، أن من لديه أمرا ساميا، عليه التوجّه لمقر البلدية في الموعد المحدد، وأن اللجنة ستقوم بالسحب للجميع بالقرعة العلنية في قاعة مسرح البلدية بالمبنى الرئيسي على طريق الملك عبدالله، موضحاً للجميع أن من يحضر سيقوم بالسحب عن نفسه أو وكيل عنه بموجب وكالة تخوّله بذلك، مؤكداً أن من لم يحضر فستقوم اللجنة بالسحب عنه، كما أكدت اللجنة ضرورة إحضار نسخة واضحة من الهوية الوطنية، مسجّل عليها رقم الجوال. وأهاب رئيس البلدية بالجميع، الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المتبعة حسب التعليمات، والحرص على وجود تطبيق «توكلنا»، والحضور في الوقت المحدد حسب ما هو موضح مُسبقاً.