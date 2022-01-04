أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 2585 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 375 حالة، ووفاة حالتين.

وتمثل الإصابات الجديدة قفزة قياسية في الحالات اليومية المؤكدة بارتفاع يتجاوز 48% مقارنة بإصابات أمس (الاثنين) البالغة 1746 حالة، في حين أن حصيلة اليوم هي الأعلى منذ أكثر من 17 شهرا، وتحديدا منذ 18 يوليو 2020 حين تم إعلان 2565 إصابة مؤكدة آنذاك.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 562,437 حالة، من بينها 10,425 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 96 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 543,129 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8883 حالة وفاة.

وبحسب موقع وزارة الصحة المخصص لإحصاءات كورونا، فقد تصدرت الرياض المدن السعودية في أعداد الإصابات بـ799 إصابة، تلتها جدة بـ512، ثم مكة المكرمة بـ378، والمدينة المنورة بـ115، ثم الهفوف بـ109 إصابات، والدمام بـ107.

وسجلت الخبر 39 إصابة، ورابغ 27، الظهران 27، أبها 25، خليص 24، المبرز 24، عرعر 21، الخرج 21، الطائف 19، ينبع 18، الكامل 16، بريدة 14، نجران 13، ثول 12، الجبيل 12، القطيف 12، المجمعة 11، الرس 11، جازان 10.

وشهدت عنيزة تسجيل 9 إصابات، الليث 9، وتم تسجيل 8 إصابات في كل من: تبوك، خميس مشيط، المزاحمية، شقراء، و7 إصابات في كل من: حائل، حوطة بني تميم، الدرعية، فيما تم تسجيل 6 حالات في الدوادمي، و5 إصابات في كل من: أحد رفيدة، شرورة، بيش، و4 إصابات في كل من: عفيف، بقيق، صفوى، ثادق، الخفجي، ميسان، و3 إصابات في كل من: رفائع الجمش، الباحة، أبوعريش، صبيا، النماص، العلا.

وتم تسجيل إصابتين في كل من: محايل، عيون الجواء، البدائع، مهد الذهب، القنفذة، بلجرشي، حقل، حفر الباطن، البكيرية، القرى، أضم، ساجر، السحن، القريع، رأس تنورة، بللسمر.

فيما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من: الأسياح، الدائر، الرين، فرسان، المضة، العارضة، سكاكا، الدلم، بيشة، الزلفي، سبت العلاية.

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