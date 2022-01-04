أعلن متحدث باسم اتحاد الأطباء الدنماركي أن أطباء الدنمارك قرروا عدم وصف قرص شركة ميرك الدوائية الأمريكية لمعالجة كوفيد 19. وقال إن الدنمارك اشترت 50 ألف قرص من شركة ميرك. لكن الأطباء قرروا عدم صرفها للمرضى، لأنهم بحاجة إلى بيانات كافية تؤكد فعاليتها. وفي يوم شهد 1.4 مليون إصابة جديدة بكوفيد حول العالم؛ أعلنت الهند أمس (الإثنين) أنها سجلت 33750 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو عدد يفوق عدد إصابات الأسبوع الماضي بخمسة أضعاف! ويدل ذلك على أن الهند توشك على مواجهة موجة فايروسية جديدة. وقالت الهند إنها قيدت 123 وفاة إضافية الإثنين. وبذلك فإن عدد إصاباتها ارتفع الى نحو 35 مليوناً، فيما قفز عدد وفياتها بالوباء الى 481893 وفاة. وأعلنت الهند أنها بدأت أمس تطعيم أطفالها من سن 15 الى 18 عاماً. وقال وزير الصحة الهندي منسوخ مانافيا، في تغريدة أمس، إن الأطفال سيتم تحصينهم بجرعتين من لقاح كوفاكسين الهندي، يفصل بين الجرعتين 28 يوماً. وأضاف الوزير أن حملة تطعيم الأطفال من سن 15 الى 18 عاماً هي الأكبر من نوعها في العالم. وزاد: إذا أضحى أطفال الهند آمنين، فإن مستقبل البلاد سيكون آمناً.

وأشارت أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أمس الى أن باكستان تواجه خطراً صحياً مماثلاً؛ إذ سجلت 3520 إصابة جديدة خلال الأسبوع المنتهي 2 يناير الجاري، وهو العدد الأكبر منذ نحو شهرين. وكتب الوزير المكلف بمكافحة نازلة كورونا أسد عمر، في موقع تويتر أمس، إن الأدلة باتت واضحة جداً على أن باكستان باتت على أعتاب موجة جديدة من هجمة فايروس كورونا الجديد، وهو أمر ظل متوقعاً منذ أسابيع، خصوصاً في مدينة كراتشي. وفي الفلبين، اتفق عُمد أحياء وبلدات منطقة مانيلا أمس على إصدار قرار يمنع الأشخاص غير المحصّنين بلقاحات كوفيد من مغادرة منازلهم، إلا لشراء الأغراض الضرورية لمعيشتهم. كما يمنعهم القرار من دخول المجمعات التجارية والمطاعم. وفي بريطانيا وفرنسا؛ عاد الطلاب إلى مدارسهم أمس، وسط مخاوف من تزايد عدد الإصابات وسط الطلاب والمعلمين وموظفي المدارس. وبدأت بريطانيا يومها المدرسي أمس بإخضاع جميع طلاب المدارس الثانوية للفحص؛ فيما ألزمت فرنسا الطلاب بارتداء الكمامة طوال ساعات اليوم الدراسي. وأعلنت كوريا الجنوبية أمس أول وفاتين بسلالة أوميكرون. وأوضحت وكالة يونهاب الرسمية للأنباء (الإثنين) أن الشخصين المتوَفَّييْن هما رجلان في عقدهما التاسع. وقد توفيا بالوباء في منطقة غوانجو، التي تبعد نحو 239 كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة سيول. وأعلنت كوريا الجنوبية أمس أنها سجلت 3833 إصابة جديدة، و69 وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية. وأضافت أن حالات 1015 مريضاً حرجة في وحدات العناية المكثفة، وأنه يتم تنويم ما لا يقل عن 347 شخصاً يومياً.

في كندا؛ أعلنت مقاطعة كويبك الناطقة بالفرنسية أنها طبقت الإغلاق اعتباراً من الأحد، في مسعى لكبح تسارع تفشي سلالة أوميكرون. وقال رئيس وزراء كويبك فرانسوا ليغول أمس إن جميع المتاجر غير الأساسية ستظل مغلقة لمدة ثلاثة أسابيع. وأضاف أن متاجر السلع الغذائية، والصيدليات، ومحطات الوقود مستثناة من الإغلاق. وكانت كويبك أعلنت الأحد تسجيل 15845 حالة جديدة، و13 وفاة إضافية بالفايروس. وذكرت هيئة مستشفيات كويبك أمس أنها ستضطر الى تأجيل «الجراحات الباردة»، وإلغاء نصف عدد المواعيد الطبية اعتباراً من الأربعاء، من جراء تزايد عدد الإصابات. وكانت حكومة كويبك فرضت حظراً على التجوال ليلاً من العاشرة مساء الى الخامسة صباحاً، اعتباراً من 31 ديسمبر 2021.