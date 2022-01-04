أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1746 حالة مؤكدة وتعافي 341، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 90 حالة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 559852، بينما وصل عدد حالات التعافي إلى 542754، فيما جرى تسجيل حالتي وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8881.ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا. من جهتها، أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) تحديث البروتوكولات الوقائية الخاصة باستخدام حافلات نقل الركاب داخل المدن، وخدمة المساج، والحمام المغربي، والساونا، والبخار.وقصرت «وقاية» استخدام الحافلات والدخول في المراكز المقدمة لخدمات المساج والساونا على الأفراد مكتملي التحصين، وفقًا للحالة في تطبيق توكلنا «محصن»، ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.ونصت في تحديثها باستخدام حافلات نقل الركاب داخل المدن على ارتداء جميع العملاء الكمامة عند التواجد في المحطات وعند ركوب الحافلات، والسماح للركاب حاملي التذاكر فقط بركوب الحافلة ومنع شراء التذكرة عند الصعود، والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة معاً داخل المواقف المغلقة في حال عدم القدرة على التحقق من الحالة الصحية للركاب من خلال تطبيق توكلنا في هذا النوع من المواقف.وشددت على عدم السماح بغرف التدخين، وترك مقعد فارغ على الأقل بين الراكب والآخر، مع إمكانية حجز المقاعد المتجاورة مسبقاً والجلوس سوياً للعائلة الواحدة، إلى جانب لبس الكمامة داخل الحافلة، واستخدام الباب الأمامي للحافلات لصعود الركاب للحافلة والباب الخلفي للنزول.وضم التحديث عدم السماح بوقوف الأفراد داخل الحافلة، واستخدام الملصقات الأرضية لتوجيه الأفراد بمسافات التباعد الجسدي والحفاظ عليها لمسافة متر ونصف المتر، ومنع الازدحام داخل الحافلة، أو أثناء الركوب والنزول منها، أو في مناطق الانتظار.وألزم البروتوكول الوقائي الخاص بالمراكز المقدمة لخدمات المساج وخلافه بضرورة استخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد لكل عميل مثل المناشف، والليفة والصابون، وإعادة ترتيب الكراسي وخلافه لتحقيق مبدأ التباعد الجسدي.كما تضمن وضع ملصقات التباعد الجسدي في أماكن جلوس أو انتظار العملاء أمام منطقة المحاسبة وفي جميع المرافق بما يضمن مسافة متر ونصف المتر، وإلزام العملاء بتعقيم الأيدي قبل الدخول للمحل ولبس الكمامات القماشية أو الطبية طوال تواجدهم داخل المنشأة.ونص البروتوكول أيضا على أن يتم استخدام غرف البخار والساونا من قبل شخص واحد كل مرة، وإرشاده إلى مكان جلوس مختلف عن مكان جلوس العميل الذي يسبقه مع أهمية تطهير مكان الجلوس ومقابض الأبواب بعد كل استخدام والطلب من العميل تطهير الأيدي قبل الدخول، كما يجب إبقاء أبواب غرف الساونا والبخار والحمام المغربي مفتوحة بعد كل عميل لضمان تجديد الهواء.