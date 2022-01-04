صرح المتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، بتعرض سفينة الشحن ذات النداء (روابي) وتحمل علم دولة (الإمارات) للقرصنة والاختطاف عند الساعة (23:57) من مساء يوم الأحد (02 يناير 2022) أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة.وأوضح العميد المالكي أن سفينة الشحن (روابي) كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة (سقطرى) إلى ميناء (جازان) وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة.وأضاف العميد المالكي، أن حمولة السفينة من المستشفى الميداني تشمل (عربات الإسعافات، معدات طبية، أجهزة اتصالات، خياما، مطبخا ميدانيا، مغسلة ميدان، ملحقات مساندة فنية وأمنية).وبيّن العميد المالكي، أن عملية القرصنة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية تمثل تهديداً حقيقياً لخطر المليشيا الحوثية الإرهابية على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.وشدد العميد المالكي على أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة نتيجة فعلها الإجرامي بقرصنة السفينة، وعلى المليشيا الحوثية إخلاء سبيل السفينة بصفة فورية وإلا سوف تتخذ قوات التحالف كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذا الانتهاك بما فيها استخدام القوة عند الاقتضاء.