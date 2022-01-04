أدانت الحكومة الأردنية، تعرض سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة للقرصنة والاختطاف من قِبل مليشيا الحوثي، وذلك أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة اليمنية.وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية، التي تُشكل تهديدًا لحرية الملاحة البحرية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مطالبًا بإخلاء السفينة فورًا لاستكمال مسيرها.